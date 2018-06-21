Бекстрём пошутил, что Овечкин не отдаёт ему Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пошутил, что капитан клуба Александр Овечкин не отдаёт ему Кубок Стэнли.

«Я пытаюсь забрать Кубок Стэнли у Овечкина, но он не хочет с ним расставаться», — сказал Бекстрём на церемонии вручения призов НХЛ в Лас-Вегасе.

Видео также доступно в «твиттере» журналиста Тарика Эль-Башира.

Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных».

Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.