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Бекстрём пошутил, что Овечкин не отдаёт ему Кубок Стэнли

Бекстрём пошутил, что Овечкин не отдаёт ему Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём пошутил, что капитан клуба Александр Овечкин не отдаёт ему Кубок Стэнли.

«Я пытаюсь забрать Кубок Стэнли у Овечкина, но он не хочет с ним расставаться», — сказал Бекстрём на церемонии вручения призов НХЛ в Лас-Вегасе.

Видео также доступно в «твиттере» журналиста Тарика Эль-Башира.

Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных».
Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.

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