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Собянин объявил благодарность Роману Ротенбергу и Алексею Жамнову

Собянин объявил благодарность Роману Ротенбергу и Алексею Жамнову
Хоккей / Евротур

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте объявил благодарность первому вице-президенту Федерации хоккея России Роману Ротенберу и старшему тренеру национальной команды, руководителю скаутской службы Алексею Жамнову. Благодарность им объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за большой вклад в подготовку сборной России к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Национальная сборная России по хоккею стала победительницей мужского олимпийского турнира на Играх-2018.

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