Собянин объявил благодарность Роману Ротенбергу и Алексею Жамнову

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте объявил благодарность первому вице-президенту Федерации хоккея России Роману Ротенберу и старшему тренеру национальной команды, руководителю скаутской службы Алексею Жамнову. Благодарность им объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за большой вклад в подготовку сборной России к Олимпиаде в Пхёнчхане.



Национальная сборная России по хоккею стала победительницей мужского олимпийского турнира на Играх-2018.