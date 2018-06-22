Атюшов: «Амур» – один из лидеров в лиге по атмосфере

Капитан «Амура» Виталий Атюшов прокомментировал подготовку хабаровской команды к новому сезону и назначение на пост главного тренера Николая Борщевского.



«Потеря лидеров? Это обычная ситуация, когда клуб выстреливает и многих его игроков зовет дорога. Но я думаю, что мы внутри команды найдём ресурсы, чтобы не сбавить темпа. Плюс подписан ряд новичков, каждому из которых поможем вписаться в коллектив. Наконец у нас лучшие болельщики, мы — одни из лидеров КХЛ если не по бюджету, то по атмосфере. Так что я настроен оптимистично.



О Борщевском наслышан как о знаменитом форварде «Спартака», «Торонто» и национальной сборной. Моя задача, как и любого другого хоккеиста клуба, — в начале июля к открытию тренировочного лагеря прилететь в Хабаровск в хорошей форме и выполнить все задания тренера», – цитирует Атюшова Russia Hockey.