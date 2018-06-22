Капитан сборной России (U17) Князев: задача – рассмотреть предложение «Ак Барса»

Один из лидеров юниорской сборной России (U17) 2001 года защитник Артемий Князев рассказал, где хотел бы продолжить свою карьеру.

«Первоочередной задачей для меня является рассмотрение предложения от «Ак Барса», которое уже поступило. Хотел бы остаться в родной команде и помогать казанцам в будущем. И, разумеется, выкладываться в сборной», — заявил Князев.

В свою очередь нападающие Михаил Абрамов и Егор Сердюк также выразили желание выступать за юниорскую сборную России и заявили, что в дальнейшем планируют добиться максимального результата с родными командами.

В прошлом сезоне 17-летний Князев выступал в составе казанского «Ирбиса», отыграв 39 матчей в регулярном чемпионате и набрав 7 (4+3) очков.

17-летний Абрамов провёл 35 встреч за ЦСКА (U17 и U18), набрав 72 (31+41) очка.

17-летний Сердюк отыграл за «Авангард» (U17) и «Омских Ястребов» в общей сложности 56 встреч, набрав 38 (23+15) очков.