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«Чикаго» заинтересован в приобретении голкипера «Вашингтона» Грубауэра

«Чикаго» заинтересован в приобретении голкипера «Вашингтона» Грубауэра
Хоккей / НХЛ

Известный инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что «Чикаго Блэкхоукс» интересуется голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Филиппом Грубауэром.

Возможная цена за Грубауэра – пик первого раунда драфта-2018, при этом неизвестно, будет ли достаточно 27-го пика. Контракт 26-летнего вратаря истекает этим летом, после чего Грубауэр станет ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне кэпхит по его контракту составлял $1,5 млн. Кроме «Чикаго», интерес к голкиперу проявляют «Каролина», «Колорадо» и «Айлендерс».

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