Генменеджер «Виннипега»: воспользуемся даже малейшим шансом удержать Штястны

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф рассказал о шансах сохранить в команде нападающего Пола Штястны.

«Всё зависит от потолка зарплат. Те, кто получил статус НСА (неограниченно свободный агент), заслужили право заключать контракты на стороне. Однако Пол отлично играл в нашей команде, принёс много пользы. Если есть хоть малейший шанс удержать его, мы сделаем все для этого. Если нет, будем считать, что он побывал в отличной команде и добился с ней успеха на тот момент… Однако мы надеемся, что шанс всё-таки есть», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.

Ранее Штястны заявил, что открыт для переговоров с бывшим клубом – «Сент-Луис Блюз», откуда он был обменян 26 февраля. 1 июля Пол станет неограниченно свободным агентом.