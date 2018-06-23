«Вашингтон» обменял Грубауэра и Орпика в «Колорадо»

«Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Брукса Орпика и голкипера Филиппа Грубауэра в «Колорадо Эвеланш» на право выбора во втором раунде драфта-2018. Об этом «Вашингтон» сообщил на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне Орпик принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, отметившись 10 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 24 матча и набрал 5 (1+4) очков.

В минувшем регулярном чемпионате Грубауэр принял участие в 35 играх, одержав 15 побед. В среднем голкипер отражал 92,3% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,35. В плей-офф вратарь провёл 2 матча и пропустил 8 шайб.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Вашингтон» впервые завоевал Кубок Стэнли в своей истории, обыграв в финале «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.