А. Свечников: волнения у меня не было. Был уверен, что «Каролина» меня выберет

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников поделился эмоциями от церемонии драфта НХЛ. 18-летний форвард был выбран клубом «Каролина Харрикейнз».

«Я ждал этого момента два года с момента приезда в Северную Америку. Это лучший момент в моей жизни. Ощущения наилучшие, ведь сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто помогал мне: семье, брату, агенту, друзьям.

Волнения у меня особо даже не было, потому что я был почти уверен, что «Каролина» меня выберет.

Роли — очень хороший, тёплый город. Я там очень приятно провёл время. Мне было очень легко и комфортно общаться с представителями клуба. В команде пока никого не знаю, но мне все сказали, что можно звонить по любым вопросам в любое время», — приводит слова Свечникова пресс-служба лиги.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.