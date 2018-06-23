Кравцов: деньги в России меня не удержат, после окончания контракта уеду в НХЛ

Российский нападающий Виталий Кравцов, выбранный клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, рассказал, когда дебютирует в составе американской команды.

Напомним, что 18-летний форвард является игроком «Трактора», в составе которого проведёт следующий сезон.

«Я не думал, что буду выбран так высоко, но сейчас оченьрад и счастлив. Одно название «Рейнджерс» говорит само за себя. Я смотрел за игрой Хенрика Лундквиста, ещё будучи ребёнком. До сих пор не могу поверить, что эта команда меня выбрала. Может быть, завтра проснусь и переосмыслю это.

Когда произойдёт мой переезд в Нью-Йорк? После окончания контракта — точно. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Можно сказать, что мечта взяла своё.

Из российских игроков в команде пока ни с кем лично не знаком, но с Павлом Бучневичем общие знакомые у нас есть», — цитирует Кравцова пресс-служба лиги.