«Тампа-Бэй» в 3-м раунде драфта выбрала Семыкина, «Аризона» — Просветова

Клубы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризона Койотс» выбрали российских хоккеистов в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года.



«Молнии» под общим 90-номером выбрали защитника Дмитрия Семыкина, являющегося воспитанником столичной хоккейной школы «Русь». В минувшем сезоне он выступал в МХЛ за клуб «Капитан» из Ступино. В 41 матче защитник набрал 15 (8+7) результативных баллов при показателе полезности «+4».



Под общим 114-м номером в «Аризону» ушёл голкипер Иван Просветов, выступающий в USHL за клуб «Янгстаун». В минувшем сезоне Иван сыграл в 47 матчах при 91,7 процента отражённых бросков.

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