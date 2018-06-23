«Лос-Анджелес» выбрал в 3-м раунде драфта Шафигуллина, «Миннесота» — Хованова

Клубы «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд» выбрали российских хоккеистов в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года.



«Короли» под общим 82-номером выбрали нападающего Булата Шафигуллина, в минувшем сезоне дебютировавшего в КХЛ в составе нижнекамского «Нефтехимика». Также Булат сыграл 22 матча в МХЛ за клуб «Реактор», набрав 36 (20+16) очков.

Под общим 86-м номером ушёл форвард Александр Хованов, выступающий в QMJHL за клуб «Монктон». Александр провёл 41 матч и набрал 35 (12+23) результативных баллов.