Форвард «Авангарда» Артём Манукян выбран на драфте НХЛ «Ванкувером»

Клубы «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз» выбрали российских хоккеистов на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.



«Кэнакс» под общим 186-м номером выбрали нападающего Артёма Манукяна, являющегося воспитанником омской школы хоккея. В минувшем сезоне он выступал в КХЛ за «Авангард». В 20 матчах форвард набрал 2 (1+1) результативных балла при показателе полезности «+3».



Под общим 198-м номером в «Калгари» ушёл нападающий Дмитрий Завгородний, также являющийся воспитанником омской школы хоккея. Он выступает в QMJHL за клуб «Римуски». В минувшем сезоне Дмитрий сыграл в 69 матчах и набрал 50 (27+23) очков.

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