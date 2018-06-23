Нападающий Семён Дер-Аргучинцев — самый молодой игрок драфта НХЛ-2018

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Семёна Дер-Аргучинцева под общим 76-м номером.



Он стал самым молодым участником прошедшего драфта (17 лет 9 месяцев 8 дней).



Дер-Аргучинцев является воспитанником школы «Крылья Советов», в которой выступал вместе с Александром Романовым, задрафтованным во втором раунде «Монреалем».



В минувшем сезоне форвард выступал в OHL за клуб «Питербург Питс». 17-летний нападающий провёл 68 матчей в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио, записав на свой счёт 51 (12+39) балл при показателе полезности «-19» и 18 минутах штрафного времени.

Форвард Семён Дер-Аргучинцев выбран «Торонто» под 76-м номером на драфте НХЛ