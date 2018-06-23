Форвард Семён Дер-Аргучинцев выбран «Торонто» под 76-м номером на драфте НХЛ

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года выбрал российского нападающего Семёна Дер-Аргучинцева под общим 76-м номером.



Дер-Аргучинцев является воспитанником школы «Крылья Советов», в которой выступал вместе с Александром Романовым, задрафтованным во втором раунде «Монреалем».



В минувшем сезоне форвард выступал в OHL за клуб «Питербург Питс». 17-летний нападающий провёл 68 матчей в регулярном чемпионате хоккейной лиге Онтарио, записав на свой счёт 51 (12+39) набранный балл при показателе полезности «-19» и 18 минутах штрафного времени.

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