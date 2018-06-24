Только «Анахайм» и «Оттава» не задрафтовали ни одного россиянина за 10 лет

22 и 23 июня в Далласе прошла процедура драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года.

«Анахайм Дакс» и «Оттава Сенаторз» остались единственными командами, за последние 10 лет не выбравшими ни одного россиянина. Из этого списка пропали «Каролина», которая под вторым номером выбрала Андрея Свечникова, и «Аризона», в четвёртом раунде под общим 112-м номером задрафтовавшая вратаря Ивана Просветова.

«Сенаторз» на драфте 2018 года стали единственной командой, не выбравшей ни одного европейца — все восемь задрафтованных хоккеистов родились в Северной Америке.