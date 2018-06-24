«Детройт» выставит на драфт отказов защитника Ксавье Уэлле

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» в скором времени собирается выставить на драфт отказов 23-летнего защитника Ксавье Уэлле, информирует инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере».



Уэлле провёл в «Ред Уингз» последние пять сезонов, его действующее соглашение действует до лета 2019 года. Ксавье в своей карьере не играл за другие команды НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 45 матчах, записав в свой актив семь результативных передач при показателе полезности «-3» и шести минутах штрафного времени.

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