«Вегас» сделал контрактные предложения Нилу, Перрону, Ривзу и Сбисе

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» сделал предложения своим игрокам, которые стали свободными агентами.

В этот список вошёл защитник Лука Сбиса, а также нападающие Джеймс Нил, Дэвид Перрон и Райан Ривз.

«Предложения ещё не приняты, посмотрим, как пойдёт процесс переговоров в с этими хоккеистами», — сказал генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи.

Las Vegas Review-Journal сообщает, что, в частности, Джеймсу Нилу был предложен пятилетний контракт на $ 25 млн, однако он хочет подписать соглашение на шесть лет с годовой зарплатой $ 6 млн. Другие хоккеисты, скорее всего, тоже будут настаивать на увеличении заработной платы.