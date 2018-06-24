Андрей Свечников будет выступать в «Каролине» под номером 37

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников выбрал номер, под которым будет выступать в НХЛ за клуб «Каролина Харрикейнз».



Андрей предпочёл номер 37, под которым его старший брат Евгений выступал за «Детройт Ред Уингз». Затем он сменил его на «77».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба «Каролина».

18-летний форвард ранее второй год подряд выиграл звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем – в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но в итоге это не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио – он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».