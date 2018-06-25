Ларионов: уверен на 100% — Самсонов сыграет 20-25 матчей в следующем сезоне НХЛ

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы вратаря из системы клуба «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, рассказал о перспективах голкипера в Северной Америке.

«У нас изначально была определённая стратегия. Мы и «Вашингтон» понимали, что Илья – это тот парень, который вполне готов входить в лигу. Да, сперва он поиграет в АХЛ, но обмен Грубауэра ожидался и прошёл неспроста. Мы с Ильёй ещё в Москве встречались с генеральным менеджером «Кэпиталз» Брайаном Маклелланом, обговаривали детали.

Примет участие в лагере новичков. Потом он поедет в Детройт, где два месяца будет готовиться к сезону, набирать форму. Всё складывается именно так, как и обещал «Вашингтон». Они берут не сырого мальчика, а игрока КХЛ и человека, здорово проявившего себя в молодёжной сборной России. Самсонов начинает созревать для необходимого уровня. Уверен на сто процентов, что он сыграет 20-25 матчей в следующем сезоне НХЛ.

Нужно понимать, что «Вашингтон» ожидает сложный сезон. Короткое лето и длинный чемпионат. При таком раскладе могут быть травмы или другой форс-мажор. Холтби получил серьёзную нагрузку, поэтому у Ильи есть отличный шанс поддержать канадского коллегу и сыграть нужное количество встреч», — сказал Ларионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня.