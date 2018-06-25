Ларионов о 20 россиянах на драфте НХЛ: выступаю за качество, а не за количество

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов подвёл итоги драфта НХЛ 2018 года.

«Оценил бы итоги драфта НХЛ оптимистично. Всё прошло хорошо, я сам принимал участие в церемонии драфта в качестве агента. Вообще, я всегда выступаю за качество, а не за количество. Конечно, приятно, что выбрали много наших ребят. Но нужно понимать, что надо было заполнить семь раундов. Посмотрим, как все эти ребята будут востребованы. Всех ждёт сложный путь, заиграть в НХЛ сможет далеко не каждый.

В первом раунде у меня ушёл защитник Кеандре Миллер, которого задрафтовали в «Рейнджерс». В начале второго раунда «Монреаль» выбрал финского нападающего Йессе Юлёнена. Задрафтовали и швейцарского нападающего Филиппа Курашева. Что касается первой тройки, то здесь всё ожидаемо. Все об этом говорили, обошлось без сюрпризов», — сказал Ларионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня.