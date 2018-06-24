Голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон получил восемь предложений от клубов НХЛ

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, имеет ряд предложений от клубов НХЛ.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает в своём «твиттере», что в 32-летнем вратаре заинтересованы сразу восемь клубов НХЛ. Предполагается, что в ближайшие дни круг претендентов станет менее широким и более понятным для самого игрока.

В минувшем сезоне Хаттон провёл 32 матча за «музыкантов». Картер парировал 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,09. Голкипер провёл в «Сент-Луисе» последние два сезона.