И. Морозов: я бы очень хотел быть похожим на Кузнецова

Нападающий Иван Морозов, выбранный на драфте НХЛ 2018 года под общим 61-м номером клубом «Вегас Голден Найтс», рассказал, на кого ориентируется в своей игре.



«Я бы очень хотел быть похожим на Кузнецова. Он очень здорово прибавил, классно сыграл в плей-офф и фактически выиграл серию с «Питтсбургом», – цитирует 18-летнего форварда официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне Морозов выступал в системе ханты-мансийской «Югры», после чего был обменян в систему СКА. 18-летний нападающий провёл один матч в КХЛ и не отметился набранными очками. Также Иван сыграл 30 матчей в МХЛ за клуб «Мамонты Югры», записав в актив 23 (11+12) балла при показателе полезности «+2», и 16 матчей за юниорскую сборную России, набрав 14 (10+4) очков.



Евгений Кузнецов в прошлом сезоне провёл 103 матча за «Вашингтон Кэпиталз», в которых набрал 115 (39+76) очков.