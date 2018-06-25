Шиксатдаров: отпуск провёл на Занзибаре

Нападающий ХК «Нефтехимик» Ильдар Шиксатдаров рассказал о прошедшем отпуске и подготовке к новому сезону КХЛ.



«Отпуск пролетел как один миг. Будто и не было отдыха. С супругой съездили на Занзибар – всегда надо искать какие-то новые ощущения. В этом плане остров оказался кстати.



Молодёжный лагерь для меня – это прежде всего возможность потренироваться, подойти к началу сборов команды в хорошей физической форме. У нас контракты начинают действовать с 13 июля. А до этого мы же должны где-то тренироваться. Конечно, лучше это сделать вместе. В этом плане идея проведения молодёжного лагеря в самый раз», – цитирует Шиксатдарова официальный сайт «Нефтехимика».



23-летний Шиксатдаров в минувшем сезоне провёл 48 матчей за клуб из Нижнекамска, в которых набрал 15 (6+9) очков.

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