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Эллис: хотел бы завершить карьеру в «Нэшвилле», и невесте здесь нравится

Эллис: хотел бы завершить карьеру в «Нэшвилле», и невесте здесь нравится
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис сказал, что хотел бы остаться в команде. 27-летний защитник должен стать неограниченно свободным агентом после следующего сезона, и после 1 июля «Нэшвилл» имеет право продлить с ним контракт на максимально возможный срок — восемь лет.

«Мне нравится здесь. И моей невесте нравится. Если бы все зависело только от меня, хотел бы завершить карьеру в этой команде. Посмотрим, что получится», — приводит слова Эллиса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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