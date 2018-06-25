Эллис: хотел бы завершить карьеру в «Нэшвилле», и невесте здесь нравится

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис сказал, что хотел бы остаться в команде. 27-летний защитник должен стать неограниченно свободным агентом после следующего сезона, и после 1 июля «Нэшвилл» имеет право продлить с ним контракт на максимально возможный срок — восемь лет.



«Мне нравится здесь. И моей невесте нравится. Если бы все зависело только от меня, хотел бы завершить карьеру в этой команде. Посмотрим, что получится», — приводит слова Эллиса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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