Плющев: ситуация с календарём КХЛ не самая понятная

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о затягивании публикации итогового календаря КХЛ на сезон-2018/19.



«Это действительно не самая понятная ситуация. Наш чемпионат стартует уже через два месяца, а через пару недель клубы КХЛ начнут выходить из отпусков. Тогда как в НХЛ тренировочные лагеря открываются в середине сентября, а первые матчи проводятся аж в октябре. Тем не менее мы очень прилично запаздываем.



Всё-таки нам выстроить расписание с 25 командами и 62 играми намного проще, чем НХЛ с их тремя десятками клубов и 82-матчевым марафоном. Значит, есть какие-то субъективные проблемы.



Насколько я слышал, те люди, которые в КХЛ многие годы отвечали за календарь, теперь трудятся в ФХР. Как следствие вот такой утечки профессиональных кадров — непонятная пауза с расписанием. Хотя клубам уже нужно выстраивать всю логистику, тем более летом и ранней осенью, когда загружено всё — самолёты, гостиницы, стадионы. Время не ждёт», – заявил Плющев в интервью Russia Hockey.

КХЛ опубликует календарь на сезон-2018/19 до конца июня