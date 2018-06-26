Генменеджер «Трактора»: надеемся, что Кравцов останется по примеру Кузнецова

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал возможный отъезд нападающего Виталия Кравцова в Северную Америку.



«Трактор» работает согласно регламенту КХЛ. У Кравцова действующий контракт с нами. Надеемся, что Виталий ещё как минимум сезон проведёт в Челябинске. Парень талантливый, постоянно добавляет в игре, но ему нужно как следует окрепнуть. Можно привести много примеров, когда наши юные звёздочки уезжали в раннем возрасте в НХЛ и затухали. Но есть и другие примеры. Возьмите Евгения Кузнецова, который и «Трактору» в полной мере помог, и в НХЛ впоследствии сумел закрепиться, в итоге завоевав с «Вашингтоном» Кубок Стэнли», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Четыре русских в первом раунде драфта НХЛ. Одному даже позвонил Овечкин Свечников, Кравцов, Денисенко и Алексеев узнали свои команды.