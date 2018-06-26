Кемпны: не хочу менять то, что работает, нужно оставаться в «Вашингтоне»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны рассказал, что хотел бы остаться в команде, с которой одержал победу в Кубке Стэнли. 27-летний чешский защитник в плей-офф-2018 провёл 24 матча, отметившись 5 (2+3) очками при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа.



«Не хочу менять то, что работает. Поэтому приоритетная задача для меня — подписание нового контракта с „Вашингтоном“. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова хоккеиста в своём «твиттере» журналист Фрэнк Серавалли.

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