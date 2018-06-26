Брайан Раст подписал новый контракт с «Питтсбургом» на $ 14 млн

Нападающий Брайан Раст подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом подписано на четыре сезона, средняя зарплата за сезон — $ 3,5 млн.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Раст принял участие в 69 встречах, записав на свой счёт 38 (13+25) баллов при показателе полезности "+11" и 26 минутах штрафного времени. В 12 матчах Кубка Стэнли—2018 форвард отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя минутами штрафа.

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