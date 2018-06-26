Раст: я горжусь своей универсальностью, позиция для меня не имеет значения

Нападающий Брайан Раст прокомментировал подписание нового контракта с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение с 26-летним хоккеистом подписано на четыре сезона, средняя зарплата за сезон составит $ 3,5 млн.



«Доволен, что останусь в клубе как минимум на четыре сезона. Моя универсальность? Я горжусь этим. На самом деле для меня нет никакой разницы, на каком месте я играю. Думаю, мне удалось показать, что для меня это абсолютно не имеет значения», — цитирует Раста североамериканский журналист Шон Шапиро в своём «твиттере».

Брайан Раст подписал новый контракт с «Питтсбургом» на $ 14 млн