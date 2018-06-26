Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец может вернуться в «Монреаль Канадиенс», сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. Напомним, 1 июля у игрока заканчивается контракт с «листьями» и он станет неограниченно свободным агентом.



В прошедшем регулярном чемпионате 35-летний Плеканец сыграл в 76 матчах, записав на свой счёт 26 (6+20) баллов при показателе полезности «+3» и 45 минутах штрафа. До обмена в «Торонто» хоккеист 17 лет защищал цвета «Монреаля», побив несколько рекордов клуба.