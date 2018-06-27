Назаров: Шафигуллину имеет смысл ехать в НХЛ к мэтру Ковальчуку летом 2020 года

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выбор «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ-2018. В третьем раунде под общим 82-м номером «короли» задрафтовали форварда «волков» Булата Шафигуллина.

«Команда уже отметила самого молодого форварда «Нефтехимика» в прошедшем сезоне — 18-летнего Булата Шафигуллина. В выходные он был выбран на драфте НХЛ «Лос-Анджелесом в третьем раунде под хорошим 82-м номером. Это успех и игрока, и всей нашей команды.

Раньше «русский фактор» работал на нас, теперь, наоборот, он занижает позиции российских хоккеистов, поскольку, в отличие от непростых 90-х годов, игроки уже не спешат лететь за океан по первому зову.

Думаю, в ближайшие два сезона Шафигуллину в том числе благодаря нашим молодёжным лагерям по силам завоевать позицию одного из лидеров «Нефтехимика». Чтобы летом-2020 отправиться в «Лос-Анджелес» и в одной тройке с безусловным лидером «Кингз» Ильёй Ковальчуком провести полноценный сезон, набраться у мэтра опыта и побороться за приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи». Считаю такой сценарий и символичным, и абсолютно реалистичным», — цитирует Назарова Russia-Hockey.