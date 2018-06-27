Президент «Барыса»: клуб намерен наигрывать кандидатов в сборную Казахстана

Президент ХК «Барыс» Борис Иванищев прокомментировал селекционную политику клуба и рассказал о задаче, поставленной перед тренерским штабом Андрея Скабелки.

«Как известно, «Барыс», входящий в структуру Президентского спортивного клуба «Астана», назначил Андрея Скабелку новым главным тренером. Андрей Владимирович намерен просмотреть всех ребят из команд клуба – «Барыса», «Номада» и «Снежных Барсов». Это всё кандидаты в национальную сборную, а также сборные своих возрастов. В Астане на «Барыс Арене» охватить всех ребят будет легче.

Расставание с О'Коннором? Контракт с этим игроком был подписан до смены руководства и тренерского штаба. Андрей Владимирович также будет возглавлять сборную Казахстана на апрельском чемпионате мира в Астане. В связи с этим клуб намерен наигрывать именно кандидатов в сборную. Бена О’Коннора «Барыс» благодарит и желает успехов в дальнейшей карьере.

Останется ли в клубе Жайлауов? Главный тренер «Барыса» уже говорил с Талгатом. Жайлауов, к счастью, решил все проблемы со здоровьем, которые преследовали его в конце минувшего сезона. Он приедет на предсезонный сбор в начале июля и будет доказывать, что готов играть в «Барысе».

Пушкарёв и Сауторн? С Константином Андрей Владимирович встречался в Минске, разговаривал, пока договорённости о работе с нападающим у клуба нет. Джордон Сауторн был в клубе в краткосрочной аренде, сотрудничество «Барыс» решил не продлевать», — цитирует Иванищева Sportx.kz.