Черри: Якушев и Третьяк — в Зале славы, а Хендерсон — нет?

Известный телеведущий канадского телеканала Sportsnet Дон Черри прокомментировал введение двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Александра Якушева в Зал славы Национальной хоккейной лиги.



«Александр Якушев теперь в Зале славы вместе с Владиславом Третьяком, а Пола Хендерсона там нет. Давайте признаем, Александр и Третьяк облажались в последних трёх матчах у себя на родине, в России, и проиграли серию Канаде. Пол Хендерсон забил семь голов в этой серии, включая три победные шайбы в последних трёх играх, когда это было важнее всего. Помните, как в седьмом матче он совершил проход через всю площадку и переиграл защитников, а затем забил победный гол? В шестом матче он тоже забросил победную шайбу. И все помнят величайший гол в истории хоккея – победный в восьмом матче серии. Пол забил более 400 голов за профессиональную карьеру. И да, я считаю важным, что он стал лучшим нападающим серии по показателю полезности. Это показывает, что он не просто собирал сливки. Семь голов, три победных, величайший гол в истории хоккея… И он не в Зале славы, а двое русских, которые сдулись на родной земле и проиграли серию, – в Зале славы. Невероятно! Интересно, что они там курят, в Зале славы?» — написал Черри в своём «твиттере».

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