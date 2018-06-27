«Витязь» заключил соглашение с защитником Антоном Буханко

«Витязь» и защитник Антон Буханко подписали двусторонний контракт на один год, информирует официальный сайт КХЛ.

Буханко выступал за подмосковную команду с 2013 по 2017 год. В минувшем регулярном чемпионате Антон провёл 20 матчей в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга, набрав 6 (1+5) результативных баллов при показателе полезности «+4» и десяти минутах штрафного времени. В плей-офф защитник принял участие в семи встречах, не отметившись очками за результативность при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.