Московское «Динамо» заключило контракт с Дастином Бойдом на новых условиях

Нападающий Дастин Бойд переподписал с московским «Динамо» контракт на новых условиях. Клуб заключил с форвардом односторонний контракт сроком на один год, информирует официальный сайт КХЛ.

«Динамо» официально объявило, что Бойд продолжит карьеру в столичном клубе 1 мая.

31-летний нападающий в прошлом сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 19 (8+11) очков при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени. Ранее он выступал в КХЛ за астанинский «Барыс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»