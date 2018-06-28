«Питтсбург» официально объявил о продлении контракта с форвардом Райаном Шиэном

«Питтсбург Пингвинз» официально объявил о продлении контракта с канадским нападающим Райли Шиэном.

Новое соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на один год. Игрок получит $ 2,1 млн за сезон.

Шиэн в минувшем сезоне перешёл в «Питтсбург» из «Детройт Ред Уингз». В составе «пингвинов» центральный нападающий 73 матча регулярного чемпионата, набрав 32 (11+21) очка. В плей-офф он добавил 3 (1+2) результативных балла в 12 встречах.

27 июня «Питтсбург» обменял в «Баффало» защитника Мэтта Ханвика и нападающего Конора Шири, освободив место под потолком зарплат.