В «Динамо» сделают всё, чтобы Овечкину было не стыдно возвращаться в клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев заявил о желании вернуть в родной клуб нападающего Александра Овечкина после истечения срока его соглашения с «Вашингтон Кэпиталз».

«За это время постараемся сделать так, чтобы ему было не стыдно принимать решение о возвращении в клуб», — заявил Шанцев во время встречи с хоккеистом в офисе клуба.

«Конец карьеры? Заканчивать карьеру надо там, где её начинал. Я так думаю. Поэтому в 2021 году, когда закончится контракт с «Вашингтоном», рассмотрю все варианты. Будем разговаривать, будем принимать совместные решения», — заявил Овечкин.

Напомним, что 32-летний нападающий является действующим советником генерального директора «Динамо». На совместной встрече Шанцев рассказал Овечкину о проведённой селекции в это межсезонье, сообщив об изменениях в тренерском штабе и подписании Вадима Шипачёва.