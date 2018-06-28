Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, почему на тренировке решил поставить в одно звено нападающих Мартина Нечаса и Андрея Свечникова.
«Мы их свели вместе не просто так, не ради веселья. Порой игроки находят взаимопонимание с первой встречи. На это мы и надеемся. Эти двое — важные элементы будущего организации.
Свечников? Я на него посмотрел, увидел, как он держит себя, и понял, что ему удастся привыкнуть к лиге намного быстрее, чем среднестатистическому 18-летнему игроку. По уровню взрослости он заметно впереди сверстников. В какой-то момент он станет очень заметным хоккеистом. Конечно, чем скорее, тем лучше, но не хочется его торопить и оказывать на него слишком большое давление. В свое время у него всё получится», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Бриндамор: Свечников привыкнет к НХЛ намного быстрее, чем обычный хоккеист