В «Динамо» Мн хотят совместить коммерческий проект с базовым клубом для сборной

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о взаимодействии с Федерацией хоккея Беларуси. В клубе хотят совместить коммерческий проект с базовым клубом для национальной команды.

«Минское «Динамо» может быть и коммерческим проектом, и базовым клубом для сборной. Ничего трудного, тяжёлого и невозможного в этом нет. Думаю, в ближайшее время сядем, обсудим все моменты.

Если бы сейчас знали ещё имя главного тренера. Потому что некоторых хоккеистов подписывали бы с учётом мнения руководителя национальной команды. Сейчас 10 вакантных мест. Скорее всего, 29 июня подпишем троих хоккеистов. В начале июля троих иностранцев подпишем», – цитирует Курильца by.tribuna.com.