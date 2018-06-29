«Слован» объявил о переходе защитника сборной Чехии

Хоккейный клуб «Слован» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе в команду защитника сборной Чехии Лукаша Клока. Соглашение заключено на один сезон.

23-летний игрок последние четыре сезона провёл в составе родного «Витковице». В минувшем сезоне хоккеист забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата. В 4 играх плей-офф игроку не удалось набрать очков.

Клок последние два года вызывается в расположении сборной Чехии, в её составе хоккеист сыграл 13 официальных матчей. В 2015 году принимал участие в молодёжном чемпионате мира.

Ранее стало известно о решении руководства «Слована» продлить контракт с самым опытным игроком клуба.

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