«Рейнджерс» заинтересованы в нападающем «Вегаса» Райане Ривзе

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересован в обмене форварда «Вегас Голден Найтс» Райана Ривза, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля, информирует New York Post.

По соглашению с «Вегасом» годовая зарплата Ривза составляет $ 1,125 млн. Ранее «Голден Найтс» сделал ему новое предложение наряду с несколькими другими игроками, которые пока не определились со своим будущим.

В минувшем сезоне Ривз был обменян в «Вегас» из «Питтсбурга». Он провёл за «рыцарей» 21 матч, сделав две результативные передачи. В плей-офф он добавил две заброшенные шайбы в 10 встречах.