Суини: всё идёт к тому, что Худобин покинет «Бостон»

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал о ситуации с голкипером Антоном Худобиным, чей контракт истекает в ближайшее время.

«Мы находимся в контакте со всеми хоккеистами, имеющими истекающие контракты. Сейчас всё выглядит так, что ситуация с Худобиным идёт к тому, что он уйдёт из команды», — заявил Суини на пресс-конференции, посвященной тренировочному лагерю команды.

Ранее стало известно, что Худобин хочет добиться значительного повышения зарплаты. По действующему контракту с клубом из Массачусетса Худобин получает $ 2,5 млн.



В минувшем сезоне НХЛ Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.