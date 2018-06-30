Давид Перрон хочет получить на рынке контракт на шесть лет и $ 32 млн

Нападающий Давид Перрон, скорее всего, покидающий «Вегас Голден Найтс», проводит активные переговоры с потенциальными работодателями. Как сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, 30-летний нападающий хотел бы получить шестилетний контракт на $ 32 млн, пока главный претендент — «Аризона Койотс».
В сезона-2017/18 нападающий набрал рекордные для себя 66 (16+50) очков в 70 матчах регулярного чемпионата и добавил еще 9 (1+8) в 15 матчах плей-офф.
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