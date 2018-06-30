Бозак может остаться в «Торонто», если клуб не подпишет Тавареса

Нападающий Тайлер Бозак может остаться в «Торонто Мэйпл Лифс», если клубу не удастся подписать контракт с форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Джоном Таваресом, информирует инсайдер Крис Джонстон в своём «твиттере».

32-летний канадский форвард в НХЛ выступал только за «Торонто». Он провёл в клубе последние девять сезонов. В минувшем чемпионате Бозак забросил 11 шайб и отдал 32 результативные передачи в 81 матче «регулярки». В 7 играх плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

Годовая зарплата Бозака, чей контракт истекает 1 июля, составляла $ 4,2 млн.