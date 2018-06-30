Защитник Никлас Яльмарссон подпишет двухлетний контракт с «Аризоной» на $10 млн

Защитник Никлас Яльмарссон договорился с клубом НХЛ «Аризона Койотс» о подписании соглашения сроком на два года, информирует инсайдер Эллиотт Фридман. По нему игрок обороны заработает $ 10 млн.

Никлас выступает за «Аризону» с сезона-2017/18, до этого защитник на протяжении долгого времени защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс». В минувшем регулярном чемпионате Яльмарссон провёл 48 матчей регулярного чемпионата, будучи ассистентом капитана «Койотс». В них он записал в свой актив 9 (1+8) очков при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафа.