Источник: Райан перейдёт в «Калгари», чтобы продолжить работать с Питерсом

Центральный форвард Дерек Райан подпишет 3-летний контракт с «Калгари Флэймз», утверждает известный хоккейный журналист из TSN Sports Франк Серавалли. Несмотря на то, что Райаном интересовались около 20 команд НХЛ, и некоторые предлагали ему более выгодные финансовые условия, он отверг все остальные предложения, потому что хотел продолжить работать под руководством Билла Питерса.



Райан выступает за «Каролина Харрикейнз» с 2016 года, забив за два с половиной сезона 28 голов. Питерс работал тренером «Каролины» с лета 2014-го, а с апреля нынешнего года стал тренером «Калгари».