Дрегер: Ривз останется в «Вегасе» и подпишет 2-летний контракт на $ 5.55 млн

Нападающий Райан Ривз продолжить играть за клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» опубликовал информацию, что Ривз подпишет 2-летний контракт. Ранее он провёл переговоры с несколькими клубами, наиболее обстоятельный интерес к нему проявил «Калгари Флэймз».

Новая годовая Ривза составит $ 2.775 млн, таким образом, за два сезона он заработает $ 5.55 млн.

По предыдущему соглашению с «Вегасом» годовая зарплата Ривза составляла $ 1,125 млн. Ранее «Голден Найтс» сделал ему новое предложение наряду с несколькими другими игроками, которые пока не определились со своим будущим.

В минувшем сезоне Ривз был обменян в «Вегас» из «Питтсбурга». Он провёл за «рыцарей» 21 матч, сделав две результативные передачи. В плей-офф он добавил две заброшенные шайбы в 10 встречах.