Дэвид Перрон подпишет четырёхлетний контракт с «Сент-Луис Блюз»

Нападающий Дэвид Перрон, покидающий «Вегас Голден Найтс», продолжит карьеру в «Сент-Луис Блюз», где он уже выступал до перехода в стан «рыцарей». Об этом сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере».

Стороны подпишут соглашение на четыре года на общую сумму $ 16 млн. Ранее отмечалось, что 30-летний нападающий хотел бы получить шестилетний контракт на $ 32 млн, а одним из главных претендентов на Перрона называлась «Аризона Койотс».



В сезона-2017/18 нападающий набрал рекордные для себя 66 (16+50) очков в 70 матчах регулярного чемпионата и добавил еще 9 (1+8) в 15 матчах плей-офф.