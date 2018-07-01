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Артём Анисимов получил от «Чикаго» список команд, куда его могут обменять

Артём Анисимов получил от «Чикаго» список команд, куда его могут обменять
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил от клуба список из 10 команд, куда его могут обменять.

«Да, это правда. Мы ожидаем, что Артём останется в «Блэкхоукс», но никогда нельзя знать, что будет происходить», — приводит The Athletic слова агента Анисимова Тодда Даймонда.

Контракт Анисимова с «Чикаго» будет действовать ещё три сезона, по нему он зарабатывает $ 4,55 млн в год.

В 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности «-17».

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