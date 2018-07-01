Артём Анисимов получил от «Чикаго» список команд, куда его могут обменять

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов получил от клуба список из 10 команд, куда его могут обменять.
«Да, это правда. Мы ожидаем, что Артём останется в «Блэкхоукс», но никогда нельзя знать, что будет происходить», — приводит The Athletic слова агента Анисимова Тодда Даймонда.
Контракт Анисимова с «Чикаго» будет действовать ещё три сезона, по нему он зарабатывает $ 4,55 млн в год.
В 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности «-17».
Анисимов предоставит «Чикаго» список из десяти клубов для возможного обмена