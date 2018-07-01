Агент Мильштейн исключил возможность перехода Наместникова в клуб КХЛ

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова, исключил возможность его переезда в Россию.

«Слухи о том, что Владислав Наместников рассматривает возможность подписания в КХЛ, абсолютно недостоверны. Играть в НХЛ — это привилегия и честь. Идёт работа над продлением контракта Наместникова», — написал Мильштейн в своём «твиттере».

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл 19 матчей регулярного чемпионата за команду с Бродвея, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.